Messi, Isco, Mbappé e todos os vencedores do prêmio Golden Boy

O francês foi o último ganhador do prêmio de melhor jogador jovem do mundo em 2017, mas outras grandes estrelas já haviam recebido antes

Eleito em 2018, o zagueiro Matthijs De Ligt superou o francês Kylian Mbappé, que brigava para conquistar pela segunda vez o prêmio Golden Boy, eleito ao melhor jovem jogador do futebol mundial em atividade. Mesmo com um título da Copa do Mundo na bagagem, o atacante do PSG acabou batido pelo defensor do Ajax, cotado para reforçar algum dos grandes clubes da Europa em breve.

A premiação foi criada e é oferecida anualmente pelo jornal italiano Tuttosport desde 2003, e já passou pelas mãos de nomes como Wayne Rooney, Lionel Messi, Isco e Sergio Agüero, que hoje são protagonistas nas grandes ligas. Ou seja: é bom sempre ficar de olho nesa galera!

Veja a lista de outros vencedores do prêmio.

2003 | Rafael van der Vaart | Ajax & Holanda

2004 | Wayne Rooney | Manchester United & Inglaterra

2005 | Lionel Messi | Barcelona & Argentina

2006 | Cesc Fàbregas | Arsenal & Espanha

2007 | Sergio Agüero | Atlético de Madrid & Argentina

2008 | Anderson | Manchester United & Brasil

2009 | Alexandre Pato | Milan & Brasil

2010 | Mario Balotelli | Manchester City & Itália

2011 | Mario Götze | B.Dortmund & Alemanha

2012 | Isco | Málaga & Espanha

2013 | Paul Pogba | Juventus & França

2014 | Raheem Sterling | Liverpool & Inglaterra

2015 | Anthony Martial | Manchester United & França

2016 | Renato Sanches | Bayern de Munique & Portugal

2017 | Kylian Mbappé | Mônaco, PSG & França