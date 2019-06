"Messi está mais completo que nunca", diz Fabregas

Dupla jogou junta desde o início da carreira, nas divisões de base do Barcelona. O atual atleta do Monaco conhece o argentino melhor que qualquer um

Cesc Fabregas acredita que Lionel Messi adaptou o seu jogo com a idade que tem para se tornar "mais completo que nunca" aos 32 anos. O craque argentino do continua a quebrar recordes na carreira.

O clube catalão voltou a vencer um título espanhol na temporada 2018/2019, com Messi marcando 51 gols e dando 22 assistências.

Fàbregas, agora, defende as cores do Mônaco. No entanto, jogou com o argentino dos 12 aos 16 em La Masia, até se transferir para o , da . Ele voltaria a trabalhar com o amigo por três temporadas, depois de ir para o Camp Nou em 2011.

Em entrevista à Goal, o jogador explica por que crê que Messi merece elogios e se mantém no mesmo nível de jogo.



"É a coisa com Leo. Ele se reinventa temporada após temporada. Talvez ele não seja mais o jogador que drible três, quatro ou cinco rivais para marcar o gol. Ao menos, agora, ele prefere dar o passe de 60 metros, deixando o Jordi Alba no mano a mano com o goleiro. Ele vê as opções fora da caixa e pode marcar um golaço ou dar uma assistência. Penso que, agora, ele é mais completo que nunca", afirmou.

Ao fim da temporada, Messi recebeu o prêmio de artilheiro do Espanhol pela sexta vez. Seu lendário futebol ainda pode ser agraciado com a Bola de Ouro, prêmio da France Football. No entanto, após a derrota para o , nas semifinais da UEFA , o argentino pode perder este prestígio.

Os Reds aplicaram 4-0 no Barça no Anfield, depois de perderem por 3-0 no jogo de ida, no Camp Nou. Na sequência, o time catalão foi derrotado pelo na decisão da Copa del Rey, da , por 2-1.

"É difícil, isso normalmente depende de quem venceu a UEFA Champions League. Normalmente, estes troféus são entregues às pessoas que venceram grandes torneios. Penso que Messi venceu isso em 2010 quando ele não ganhou somente o Campeonato Espanhol. Acho que se é sobre o melhor, o Messi é o melhor. Não tenho dúvida sobre isso", declarou.