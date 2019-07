Messi e Daniel Alves fizeram dupla histórica no Barcelona; veja as tabelas entre eles

Dani Alves revelou recentemente como fazia para deixar Lionel Messi aceso durante as partidas do Barcelona. Reveja lances incríveis da dupla

Você, certamente, viu a fala de Daniel Alves sobre como ele mantinha Lionel Messi aceso em campo nos jogos do Barcelona. Parceiros entre 2008 e 2016 no clube da Catalunha, a dupla se destacou pelas conquistas. Eles levaram três títulos da UEFA com as cores do time.

"Já aconteceu isso uma vez com o Messi, vou te contar. Por exemplo, eu tocava muito um passe que o Guardiola não gosta. É o passe de lateral para o ponta. Este é um passe falso. A bola para o extremo, o ponta poder atacar sem perder a bola é do meio para a lateral e da lateral para o meio. Às vezes, eu tocava muito para o Messi esse passe", disse o jogador de 36 anos em entrevista ao SporTV.

"O Guardiola reclamava comigo. Aí eu falava para ele: 'Mister, me desculpe, mas se o Messi passar dois minutos sem tocar na bola, ele se desconecta do jogo'. Como o Messi tinha que estar preparado para decidir um jogo para a gente, ele tem que ficar conectado no jogo. E eu mantinha ele conectado no jogo. O Guardiola disse que eu tinha razão", acrescentou.

Um canal de televisão voltado para o decidiu fazer um vídeo exemplificando o que era feito pelo lateral direito brasileiro em sua passagem pelo Camp Nou. Sabe como o craque da deixava o seu companheiro de elenco aceso em campo? Veja abaixo: