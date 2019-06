Messi avisa técnico da Argentina: prefere jogar com Agüero e Lautaro Martinez

Trio de ataque atuou bem no início do segundo tempo e time perdeu rendimento após saída de Lautaro e entrada de Di María

Depois do empate em 1 a 1 contra o , Lionel Messi deu o recado sobre com quem gostaria de jogar no ataque da : "Me sinto mais confortável com Lautaro e Kun".

A dupla Lautaro Martínez e Kun Agüero foi a que começou o segundo tempo da partida no Mineirão, melhor momento da Argentina no jogo. Foi em lance com a dupla que surgiu o pênalti convertido por Messi.

Minutos depois, porém, o técnico Lionel Scaloni sacou Lautaro Martínez e colocou Ángel Di María no seu lugar. Foi quando o time perdeu força no ataque.

"Vi o vestiário sentido porque sabíamos que precisávamos ganhar", disse Messi. "Mas vejo o grupo convencido de que vai ganhar o próximo jogo".

A Argentina é lanterna do Grupo B com um ponto, atrás de (6), Paraguai (2) e (1).

Uma vitória contra o time asiático na última rodada pode levar a Argentina ao segundo lugar em caso de empate ou derrota do Paraguai ou ao terceiro em caso de vitória paraguaia sobre a Colômbia.

Na se classificam os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados.