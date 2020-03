Melhores laterais do FIFA 20: Marcelo, Kimmich, Alexander-Arnold e o top 20 da posição

Com três brasileiros no top 20, confira os melhores laterais do game

Posição tantas vezes subvalorizada, laterais podem muitas vezes decidir partidas. E só lembrar de Trent Alexander-Arnold, nas semi finais da última Liga dos Campeões, com uma assistência muito inteligente, fundamental para a classificação do diante do .

Com a atualização de março do FIFA 20, os ratings - pontuação que determina a qualidade de cada jogador no game - foram atualizados, de acordo com as performances dos atletas nesta temporada.

E no FIFA - assim como no futebol - cada vez laterais ficam mais importantes para a estrutura tática de um equipe, construindo pelo meio, atacando pelos flancos ou dando suporte na defesa. Com Marcelo e Daniel Alves estando entre os principais jogadores da posição no mundo nos últimos anos, pode-se que dizer o esteve bem na função, incluindo no jogo.

Assim, fica a pergunta: quem são os principais laterais do FIFA 20, agora com os novos ratings, na esquerda e na direita? E quais são os melhores brasileiros?

FIFA 20: os melhores laterais esquerdos do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Andy Robertson Liverpool LE 86 2 Jordi Alba Barcelona LE 86 3 Alex Sandro Brasil LE e ME 85 4 Alex Telles Brasil LE 84 5 Marcelo Brasil LE 84 6 Nicolas Tagliafico LE 83 7 Grimaldo Espanha LE 83 8 Lucas Digne LE 83 9 Marcos Acuña Argentina LE e PE 82 10 Aleksandar Kolarov LE 82

Na lateral esquerda, nenhuma surpresa: Andy Robertson, do Liverpool, e Jordi Alba, do Barcelona, tem o mesmo rating: não a toa são considerados os dois principais jogadores da posição no planeta.

Atrás deles, três brasileiros: Alex Sandro, consolidado na Juventus, Alex Telles, em ascensão e desejado pelo Chelsea, e Marcelo, considerado o melhor do mundo por muito tempo, em queda no Real Madrid.

FIFA 20: os melhores laterais direitos do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Trent Alexander-Arnold Liverpool LD 85 2 Carvajal Real Madrid Espanha LD 85 3 Ricardo Pereira LD e MD 84 4 Azpilicueta Espanha LD e ZAG 84 5 João Cancelo Portugal LD 83 6 Kyle Walker Manchester City Inglaterra LD 83 7 Nélson Semedo Barcelona Portugal LD 82 8 Sergi Roberto Barcelona Espanha LD e MC 82 9 Mário Fernandes CSKA Moscow LD e MD 82 10 Jesus Corona Porto LD e MD 82

Na direita, o Liverpool também aparece: o garoto Alexander-Arnold, citado no começo do texto, já é considerado por muitos como o grande lateral do mundo. Junto com ele, no FIFA 20, aparece Dani Carvajal, do Real Madrid.

Mesmo com nenhum brasileiro aparecendo no top 10, temos um "ex-brasileiro": Mário Fernandes, do CSKA, começou muito bem no e foi para a Rússia, onde se naturalizou.

FIFA 20: os melhores laterais brasileiros do game

Ranking Jogador Time País Posição Rating 1 Alex Sandro Juventus Brasil LE 85 2 Marcelo Real Madrid Brasil LE 84 3 Alex Telles Porto Brasil LE 84 4 Adryan Zonta Brasil LE 80 5 Ismaily Brasil LE 80

Contando só os brasileiros, uma surpresa: só laterais esquerdos.

Os três já citados lideram a lista: Alex Sandro, Marcelo e Alex Telles. Atrás deles, Adryan Zonta, do São Paulo, aparece em quarto lugar. Não reconheceu o nome do concorrente de "Kingnaldo"? Trata-se de um dos jogadores "inventados" pelo FIFA 20, para os times brasileiros. Para completar, Ismaily, do Shakhtar, que teve uma convocação recente para a seleção brasileira.

Outros nomes que poderiam aparecer, como Renan Lodi (79), Danilo (79) ou Mariano (77), ficam atrás do inventado Zonta. Daniel Alves, no São Paulo, titular da seleção pela direita, não aparece, já que os times brasileiros não possuem jogadores reais.