Mbappé ou Messi? Francês tenta "milagre" em busca da Chuteira de Ouro

Atacante francês está atrás apenas de Lionel Messi e o jogo dessa sexta-feira (24) decidirá o goleador máximo da Europa

Fora da , mas com os respectivos títulos nacionais garantidos, Kylian Mbappé, do e Lionel Messi, do , fazem uma disputa pessoal para ver quem termina a temporada com mais gols e, consequentemente, conquista a Chuteira de Ouro. O time de Paris entra em campo nessa sexta-feira (24), às 16h (de Brasília) contra o , no Stade Auguste-Delaune. A partida pode ser vista no DAZN ao vivo ou quando quiser. Acesse o site e faça o teste por um mês grátis.

O atacante francês está com 32 gols marcados, enquanto Lionel Messi tem 36. O Barcelona já terminou sua participação em , enquanto o PSG tem mais um jogo para Mbappé tentar tirar a diferença para o argentino.

Caso Mbappé faça quatro gols, ele iguala o número do argentino e ambos compartilhariam o prêmio. O francês precisa fazer cinco para liderar isoladamente o ranking. A única vez na temporada que Kylian balançou as redes quatro vezes foi contra o Olympique de , no dia 7 de outubro.