Mbappé ou Haaland: quem é o mais completo?

Mbappé já conquistou vários títulos aos 23 anos, incluindo quatro títulos da Ligue 1 e a Copa do Mundo, tendo começado sua carreira no Monaco antes de completar uma grande transferência para o Paris Saint-Germain em 2017.

Enquanto isso, Haaland emergiu como um dos atacantes mais letais da Europa desde que ingressou no Borussia Dortmund em janeiro de 2020, e os dois atletas estão sendo elogiados por transferências no final da temporada atual.

O Real Madrid foi apontado como o próximo destino mais provável para Mbappé. O PSG ainda não o amarraou a uma extensão de contrato.

Haaland também está ligado ao Real Madrid, mas o Manchester City está liderando a corrida por sua assinatura, e Piqué avaliou o potencial futuro de ambos.

O zagueiro do Barça pode ver a dupla ganhando uma Bola de Ouro, respectivamente, em algum momento, mas ele sente que Mbappé é um jogador mais completo devido à sua capacidade de jogar em várias posições diferentes.

"Eles são dois dos melhores jogadores do momento", disse Piqué ao canal do YouTube da Sky Sports, The Overlap. Eles são muito jovens e ambos têm potencial para a Bola de Ouro, com certeza.

"Acho que o Haaland é mais um atacante puro, muito forte e marca muitos gols. Mbappe é um jogador mais completo - pode jogar como ala ou atacante. Não tive a oportunidade de jogar contra o Haaland, joguei contra o Mbappé. É difícil escolher".