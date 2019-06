Mbappé: "Não é momento de falar do Real Madrid"

Atacante, que chegou a marca de 100 gols na carreira, evita falar sobre o futuro

Kylian Mbappé marcou o seu gol de número 100 na carreira, na vitória da por 4 a 0 sobre Andorra, em partida válida pelas Eliminatórias da . Mas o atacante francês, mesmo atingindo a marca individual, não conseguiu evitar as perguntas sobre o seu futuro.

Mbappé tem sido ligado a uma possível transferência para o já para a próxima temporada, no entanto, desconversou sobre o assunto.

"Não é o momento de falar do Real Madrid. Sempre me pergumtam o mesmo, mas não é o momento", disse o jogador após a vitória francesa.

Em maio, o jogador - eleito o melhor do após ter marcados 32 gols e distribuído 7 assistências em 28 partidas disputadas - se pronunciou durante a cerimônia de premiação da e admitiu que sair do é uma possibilidade. “Talvez esse seja o momento de ter mais responsabilidades. Talvez seja no PSG, com muito prazer, ou em outro lugar, com um novo projeto”, afirmou na ocasião.

Mbappé tem contrato até 2023 com o PSG e já foi procurado pela diretoria do clube para a negociação de um novo contrato. No entanto, ainda não houve um acordo entre as partes.