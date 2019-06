Mbappé manda força para o Neymar: “voltará ainda mais forte”

O atacante francês mantém uma boa relação com o brasileiro, cortado da seleção por causa de uma lesão no tornozelo

Companheiro de ataque de Neymar no , Kylian Mbappé escreveu uma mensagem de apoio ao atacante brasileiro, cortado da depois de romper os ligamentos do tornozelo direito no amistoso contra o Qatar, quarta-feira (05).

“Notícias tristes para você, irmão, sabia o quanto esta competição era importante para você. Mas vai voltar ainda mais forte. Mantenha o teu sorrido, ele sempre vai te dar força”, escreveu em sua conta no Twitter.

A mensagem deixa claro que, apesar de ambos serem as grandes figuras do time, a amizade entre ambos segue forte. Dentro dos gramados também é algo traduzido em gols: na campanha rumo ao título de , o francês deu passes para quatro gols do brasileiro... que retribuiu o favor outras três vezes.