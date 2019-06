Mbappé chega a 100 gols na carreira em nova vitória da França

O jovem de 20 anos finalizou a goleada na importante vitória sobre Andorra

Atual campeã mundial, a não teve piedade do frágil time de Andorra e goleou por 4 a 0 em jogo realizado nesta terça-feira (11) em confronto válido pelas Eliminatórias da . Um confronto importante para recolocar os Bleus na liderança do Grupo H – com os mesmos 9 pontos da , que perdeu para a . Importante também para Kylian Mbappé, que apenas aos 20 anos alcançou a marca de 100 gols em sua carreira.

O jogador do fechou a goleada, em duelo realizado fora de casa. Kurt Zouma, Florian Thauvin e Ben Yedder haviam aberto a contagem antes. A marca de Mbappé é impressionante especialmente por causa de sua pouca idade.

Mbappé estreou profissionalmente em 2015, ainda pelo . Na equipe do Principado, foi campeão francês em 2016-17, mesma temporada em que foi semifinalista da . De lá para cá, a ascensão foi meteórica: contratado pelo PSG, virou o grande nome de uma equipe estrelada por nomes como Neymar e Cavani, além de ter sido um dos maiores destaques no título mundial conquistado pela França em 2018. Na ocasião, igualou nada mais ninguém menos do que Pelé: ambos foram os únicos sub-20 a terem marcado gols em finais do torneio.