Mbappé avisa: "Não irei ao Real Madrid em janeiro, estou 100% concentrado no PSG"

Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, continua sendo alvo de muitas especulações sobre seu futuro, principalmente podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro.

Ainda assim, o jogador francês continua sendo alvo do Real Madrid para as próximas janelas. Vale lembrar que o clube espanhol tentou a contratação de Mbappé na janela passada, mas seu clube, o PSG, decidiu fazer jogo duro para liberar o atacante.

Porém, o atacante fez questão de enfatizar seu desejo de continuar e ganhar tudo no PSG, além de descartar uma possível saída no próximo mercado.

“Em relação ao meu futuro vou responder dizendo que na segunda metade da temporada você tem que estar focado no campo. É o mais importante, é quando os títulos são conquistados. Não acho que seja hora de falar sobre isso", disse Mbappé em uma entrevista para o jornal Gazzetta dello Sport.

“A certa altura a situação terá de ser resolvida porque o tempo passa, mas de momento o futuro não é a minha prioridade. Não irei a Madri em janeiro, estou empenhado em dar 100% com o PSG por respeito ao clube, aos torcedores, aos meus companheiros e a mim nos próximos meses", acrescentou sobre o interesse do Madrid, descartando sua saída em janeiro.

Além disso, Mbappé valorizou jogar no PSG junto com Neymar e Messi: "Jogar com eles é uma oportunidade incrível para mim, estou ansioso para a volta do Neymar porque acho que podemos fazer grandes coisas com ele na segunda metade da temporada. Todos esperam maravilhas quando você tem jogadores desse nível."