Maxi Gómez recusou proposta do Vasco antes de acordo por Sebástian Ferreira

Atacante uruguaio de 26 anos disse não ter desejo de jogar no Brasil neste momento da carreira; ele defende o Trabzonspor, da Turquia

O Vasco tentou a contratação do atacante Maxi Gómez, do Trabzonspor, da Turquia, mas as tratativas não avançaram por desejo do uruguaio de seguir na Europa, como soube a GOAL. O clube tentou o jogador antes de chegar a um acerto com Sebástian Ferreira.

A busca do clube pelo atleta de 26 anos ocorreu por meio de um intermediário brasileiro. O diretor de futebol vascaíno, Paulo Bracks, foi quem fez contato com o empresário pela aquisição do jogador, mas ouviu que ele não tinha interesse em jogar no Brasil neste momento da carreira.

Maxi Gómez tem contrato com o Trabzonspor, da Turquia, até 30 de junho de 2025. Ainda há uma cláusula no vínculo que permite a renovação por mais uma temporada, até junho de 2026, se houver desejo do clube.

O Vasco estava à procura de mais um centroavante no mercado da bola, especialmente pela venda de Pedro Raul ao Toluca, do México, por US$ 5 milhões. A procura foi cessada com a chegada de Sebástian Ferreira, que deve estrear pela equipe neste sábado (29), diante do Corinthians. O paraguaio foi anunciado na última quinta-feira (27).

Revelado pelo Defensor Sporting, do Uruguai, e com passagens por Celta de Vigo e Valencia, ambos da Espanha, Maxi Gómez disputou 33 partidas pelo Trabzonspor, da Turquia, na temporada passada, somando 2.426 minutos em campo. No período, marcou sete gols e deu quatro assistências.