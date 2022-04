Mattos responde crítica do Cruzeiro: "falta com a verdade"

O Cruzeiro entrou em rota de colisão com o CEO do Athletico-PR, Alexandre Mattos, e o empresário André Cury, responsável pela gestão de carreira de Vitor Roque. O clube acusou a dupla de ter uma postura antiética na negociação que levou o garoto de 17 anos à Arena da Baixada.

O dirigente do Furacão se defendeu em entrevista concedida à Rádio Nova Morada, 365, e detalhou a contratação do atleta, que exigiu o pagamento de R$ 24 milhões.

"Ele tinha situações do Sul e de São Paulo. O Athletico-PR teve a informação no domingo, dia 10 de abril, do próprio Cruzeiro. O Cruzeiro tinha interesse no Zé Ivaldo e no Jajá. Já havia um acordo verbal do Jajá com o Bahia, o Ronaldo me pediu uma ajuda para levar o jogador ao Cruzeiro. Ronaldo disse: "você gosta do Vitor Roque, vamos fazer um acordo". Ele me pediu R$ 40 milhões mais o Jajá e o Zé Ivaldo. Eu disse que conversaria com o [Mario Celso] Petraglia. Ele pediu para fazer uma contraproposta e para verificar com o procurador. Liguei para o procurador, e ele me disse que o jogador iria para o Sul ou para São Paulo. Perguntei para onde ele estava indo, se estava sendo comprado", disse Mattos, alegando que desconhecia o valor da multa rescisória do atleta: "Falta com a verdade, eu não tive absolutamente nada a respeito do contrato, não trabalhei no Cruzeiro nos últimos tempos. Quando ele se refere a trabalhar no Cruzeiro, eu estava em Boston, conversando sobre situações incipientes".

"Eu liguei e descobri que a multa era de R$ 24 milhões. Liguei para o Cruzeiro, disse que emprestaria os dois jogadores, e o Cruzeiro. Eu disse a ele que não poderia pagar mais que a multa rescisória. Ali, o jogador informou ao Cruzeiro o desejo de sair. Na segunda-feira pela manhã, o jogador mostrou interesse no projeto. O jogador efetuou o pagamento da multa, que está em contrato. Está tendo uma espécie de surpresa porque um grande clube brasileiro está comprando o jogador de outro clube brasileiro", comentou.

"O Real Madrid veio aqui e comprou o Robinho pela multa rescisória. Se as pessoas responsáveis por melhorar o contrato não fizeram antes, não é um problema nosso. Está todo mundo feliz e seguindo a vida. Se o Cruzeiro entendeu que não é uma coisa justa, ele teve várias oportunidades de melhorar a situação do jogador", concluiu.