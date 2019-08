Matheus Jesus, a sombra que cresce sobre Junior Urso

O meio-campista foi um dos grandes destaques na vitória do Corinthians sobre o Wanderers, pela Sul-Americana

Com a classificação para as quartas de final da encaminhada, após a vitória por 2 a 0 sobre o Montevideo Wanderers, no jogo de ida realizado em Itaquera, o técnico Fábio Carille optou por colocar um time misto no duelo de volta contra os uruguaios, realizado nesta quinta-feira (01). Quem aproveitou muito bem a oportunidade, na vitória por 2 a 1 que sacramentou a vaga, foi o meio-campista Matheus Jesus.

Escalado no lugar de Júnior Urso, poupado por ter jogado as cinco partidas após a pausa para a , Jesus fez exatamente aquilo que já vinha apresentado nos treinos: deu qualidade defensiva aliada a boas subidas ao campo de ataque. E se não chegou a fazer gols – os dois tentos corintianos foram de Vagner Love – foi apenas porque ou a trave impediu, ou o goleiro Arruabarrena apareceu para lhe tirar o doce sabor de estufar as redes em uma estreia como titular.

NA TRAAAAVE!



Matheus Jesus finaliza muito bem de fora da área e a bola bate no travessão dos uruguaios!#TimãoNoDAZN pic.twitter.com/3p6qP6Re8U — DAZN BRA (@DAZN_BRA) August 2, 2019

Dentro do gramado do estádio Parque Central, Matheus Jesus demonstrou bom entendimento com Vital, xará de nome que também teve destaque, e quando deixou o campo, justamente para a entrada de Urso, o fez com os maiores números de roubadas de bola [5] e finalizações [4]. Uma delas, já quando a vitória estava garantida, acertou a trave. Exibição de destaque, elogiada também pelos torcedores alvinegros.

Junior Urso vs Desarmes Finalizações no total Gols Bolas na trave Montevideo Wanderers 0 0 0 0 EC 0 1 0 0 Montevideo Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 3 3 0 0 Deportivo Lara 2 4 0 0

Matheus Jesus vs Desarmes Finalizações no total Gols Bolas na trave Montevideo Wanderers 5 4 0 1

Talvez ainda não seja o suficiente para colocá-lo como titular na vaga de Urso, que ainda tem moral e segue como um dos destaques deste em 2019, mas ao menos o meio-campista contratado junto ao Oeste se coloca como sombra na disputa por uma vaga no setor. Até porque Júnior Urso, em suas últimas dez partidas, de vantagem em relação ao novo concorrente teve apenas um gol – contra o Deportivo Lara. Jesus só não conseguiu isso porque teve um travessão em seu caminho.