Matheus Davó deve trocar Cruzeiro por Pafos, do Chipre

Atacante chegou ao clube em janeiro com contrato até 2025, mas não se firmou na Raposa

Matheus Davó está muito próximo de deixar o Cruzeiro. O atacante não foi inscrito para o Campeonato Brasileiro e deve trocar o time de Belo Horizonte pelo Pafos, do Chipre, como soube a GOAL.

O negócio está sendo costurado por um período de empréstimo até o final do ano. O atacante recebeu sondagens de clubes do Brasil, mas como fim da janela próximo e o pouco tempo de negociação, o destino deve ser mesmo o time cipriota.

Matheus Davó, vale lembrar, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2025. Ele chegou ao clube em janeiro deste ano, após ter uma boa passagem pelo Bahia, onde se destacou na campanha da Série B em 2022.

Com a camisa do Cruzeiro, porém, o atacante não teve o mesmo destaque. Foram apenas 44 minutos em campo em quatro oportunidades, até por isso o estafe do jogador buscou um novo time.