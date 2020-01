Mascherano, um dos jogadores mais subvalorizados de sua geração?

O antigo pilar de Barcelona, ​​Liverpool e Argentina nunca recebeu o crédito que talvez mereça

Dois títulos da Liga dos Campeões. Cinco La Ligas. Quatro Copas do Mundo disputadas e 147 jogos por uma das maiores seleções do mundo. Mais de uma década brilhando em dois dos maiores clubes de futebol que existem. O currículo de Javier Mascherano é invejável.

É curiosa, no entanto, que aos 35 anos, o volante que virou zagueiro, raramente ganhe o reconhecimento que merece, tanto na Europa quanto na . El Jefecito está tentando acertar as coisas, ao menos com seu país, ao decidir encerrar sua carreira no Estudiantes de La Plata, após um período na .

Mesmo no auge, Mascherano sempre foi uma figura subestimada. Seu famoso espírito de luta muitas vezes mascara uma inteligência e consciência em campo que o marcaram como uma estrela - sem mencionar sua versatilidade.

O chefe do meio-campo do em 2007, depois de uma transferência bizarra do , não parecia ter chances de marcar seu nome na história do .

Por melhor que Masche fosse naquele momento, com o trio Sergio Busquets, Xavi e Iniesta estava dominando o meio de campo, sua passagem pelo Camp-Nou poderia ter sido um desastre. Mas o capitão da Argentina era destemido.

Em uma das transformações mais bem-sucedidas do futebol na última década, ele se voltou para a zaga, formando uma parceria brilhantemente eficaz com Gerard Piqué, para aliviar a dor da aposentadoria de Carles Puyol.

Ele era o incansável que fazia o papel perfeito para Piqué, avançando para interromper os ataques adversários antes mesmo de começarem, fazendo o Barça recuperar a bola.

A nível internacional, demonstrou uma graça semelhante ao deixar o cargo de capitão em 2011, respeitando o desejo do treinador Alejandro Sabella de dar a braçadeira a Lionel Messi. Mas continuou como um líder não oficial para a seleção argentina, colocado seu corpo em jogo - como fez literalmente na semifinal da de 2014, quando sofreu um rompimento no ânus.

Apenas Lionel Messi, Phillip Cocu e Daniel Alves estão a frente de Mascherano como os estrangeiros que mais vezes jogaram pelo Barcelona. Mas sua saísa para o Hebei China Fortune provocou uma reação negativa entre os torcedores, e sua última aparição no cenário mundial, na Copa do Mundo de 2018, logo depois de deixar o Camp Nou, acabou em uma nota negativa, exausta e ultrapassada, conforme Mbappe e a seleção francesa passavam pela Argentina a caminho das oitavas de final.

"Talvez eu devesse ter parado [de jogar pela seleção] depois da final com a [em 2014], quando tudo ainda era colorido", disse ao Fox Sports no começo de 2019, seis meses depois do fatídico 4x3 que significou o fim de sua passagem pela seleção.

"Mas eu não sou assim. Eu queria continuar jogando pela seleção".

“Mas eu aceito, porque o futebol é isso: de um tudo para o outro tudo vai de bem a mal. O futebol me deu muito mais do que eu merecia".

A decepção na foi demais para Mascherano. A decisão de Jorge Sampaoli de colocá-lo para armar o jogo, depois de anos de bons jogos na zaga, foi uma decisão suicida. Mas ele não perdeu nada de sua astúcia tática e pode provar seu valor defensivo em sua nova equipe.

O retorno de Mascherano à Argentina, para o Estudiantes, o vinculou a vários rostos conhecidos. Seu colega na Copa de 2010, Juan Sebastian Veron é o presidente de seu novo clube, enquanto o técnico Gabriel Milito jogou com ele no Barcelona e na seleção.

Em campo, ele encontrou o goleiro veterano Mariano Andujar, substituto de Sergio Romero nas Copas de 2010 e 2014, e Gonzalo Jara, que estava na seleção chilena que venceu Masche duas vezes, em duas finais de .

Quase 15 anos se passaram desde que o jogador de 35 anos jogou pela última vez na Primera Division Argentina. Foram bons anos para ele: títulos no e na .

Ele poderia ter terminado sua carreira de maneira confortável nos ou no Qatar, ou ter continuado na China. Mas o objetivo de Mascherano é a Superliga e a perspectiva de levar o Estudiantes ao topo.

Se ele conseguir dominar a defesa de Pincha, começando na próxima semana com sua possível estreia contra o , o imenso e indomável poderá começar a receber os aplausos que o iludiram injustamente durante grande parte de seu tempo no topo.