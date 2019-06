Marta será titular, mas tempo de jogo 'não dá pra prever', diz Vadão

Treinador confirmou que Andressinha será a substituta da suspensa Formiga no decisivo jogo contra a Itália pela Copa do Mundo

Em entrevista coletiva em Valenciennes, na , o técnico Vadão confirmou que Marta será titular no jogo contra a nesta terça-feira, mas que ainda não sabe quanto tempo a atacante ficará em campo.

"O tempo vai depender da intensidade dela, não dá pra prever", disse o treinador. "Esperamos que ela possa jogar mais que 45 minutos. No intervalo vamos conversar".

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Marta, que estava ao lado de Vadão na coletiva, disse que está pronta para jogar: "A vontade é de estar dentro do jogo e ajudar o máximo possível e ver quantos minutos dá pra jogar".

A atacante também rebateu a fala da antiga treinadora Emily Lima, que disse que Marta já estava mal fisicamente antes da . "Foi uma declaração sem conhecimento. O Orlando Pride fez seis jogos antes da liberação para a seleção e joguei todos por 90 minutos", cravou.

Marta afirmou também que luta por igualdade desde que ingressou no futebol e que tenta passar o recado para suas companheiras de seleção: "Não vou durar pra sempre", disse a goleadora de 33 anos.

MUDANÇA NO TIME TITULAR

Vadão disse também que Andressinha será a substituta de Formiga, suspensa com dois cartões amarelos.

Mais artigos abaixo

Segundo o treinador, Thaísa fará a função da volante e Andressinha atuará um pouco mais adiantada.

O está em segundo do Grupo C enquanto a Itália é líder. A , terceira colocada, deve vencer a fraca na última rodada.

A seleção de Marta e Vadão deve ao menos empatar com a Itália para se classificar diretamente para as oitavas de final, mas pode passar até com derrota.