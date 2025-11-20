Marrocos x Brasil: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Mundial sub-17 2025

Marrocos e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 12h45 (horário de Brasília), em jogo decisivo pelas quartas de final do Mundial sub-17. A bola rola no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, onde está acontecendo a competição. A transmissão da partida fica por conta do Sportv, na TV fechada, e da CazéTV, no Youtube, com o Prime Video disponibilizando as grades de ambas emissoras em seu catálogo (clique aqui e confira a programação completa dos jogos).

Os marroquinos não tiveram um desempenho convincente na fase de grupos. A equipe se classificou entre os melhores terceiros colocados, com apenas três pontos — impulsionados pela goleada por 16 a 0 sobre a Nova Caledônia. Na segunda fase, eliminou os Estados Unidos nos pênaltis. Já nas oitavas de final, venceu Mali por 3 a 2.

A seleção brasileira sub-17 chega para o confronto após avançar nos pênaltis tanto na segunda fase quanto nas oitavas de final, diante de Paraguai e França, respectivamente, com destaque para o goleiro João Pedro, da base do Santos. A equipe terminou em primeiro lugar do Grupo H, com vitórias sobre Honduras e Indonésia e empate contra a Zâmbia.

Prováveis escalações

Marrocos: Bellaarouch; Bouhadi, Hidaoui, Soukrat e Zekri; Ibn Salah, Saïdi, El Aoud e Daoudi; El Khalfioui e Ziyad Baha. Técnico: Nabil Baha.

Brasil: João Pedro; Arthur Ryan, Vitão e Luís Eduardo; Angelo, Zé Lucas, Luis Pacheco, Kayke e Felipe Morais; Ruan Pablo e Dell. Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.

Desfalques

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?