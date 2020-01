Marquinhos encaminha renovação de contrato com o PSG

Referência do clube francês, zagueiro brasileiro vai assinar um novo contrato válido até junho de 2024

Marquinhos está a um passo de renovar contrato com o . A Goal apurou que o zagueiro brasileiro encaminhou no início da semana a extensão do vínculo até junho de 2024 – o atual é válido até junho de 2022. A assinatura vai acontecer nos próximos dias.

Desde 2013/14 no clube francês, onde já conquistou 19 títulos oficiais, o defensor revelado pelo é um dos principais líderes do elenco e, sobretudo, uma das grandes referência da torcida.

Com a provável saída no meio do ano do compatriota Thiago Silva, que não deve ter o contrato renovado, Marquinhos, de 25 anos, vai assumir de vez a braçadeira de capitão do time comandado pelo alemão Thomas Tuchel.