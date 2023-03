Mário Fernandes quer voltar ao CSKA e é visto como "instável" no Internacional

Lateral direito está no Beira-Rio por empréstimo e tem contrato com o clube gaúcho até 31 de dezembro de 2023, mas já pensa em volta à Rússia

Mário Fernandes pediu para deixar o Internacional e voltar ao CSKA Moscou, da Rússia. A informação foi inicialmente divulgada pelo repórter JB Filho e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o lateral direito é visto como um nome instável nos bastidores do Beira-Rio.

O defensor de 32 anos chegou por empréstimo ao Colorado em janeiro deste ano. A expectativa é que se tornasse titular absoluto do time comandado por Mano Menezes, mas não conseguiu render. Até o momento, disputou cinco partidas, somando 308 minutos em campo apenas.

Sem tantos minutos em campo, especialmente por causa dos problemas musculares na coxa, Mário Fernandes avisou à diretoria que pretende voltar ao CSKA Moscou, clube com o qual tem contrato até 30 de junho de 2024.

A decisão do jogador, que tem passagem pelas divisões de base do Grêmio, não foi tratada como surpreendente. A cúpula do Inter imaginava que ele pudesse tomar uma decisão como essa a qualquer momento. O atleta é visto como uma figura instável nos bastidores do Beira-Rio.

O Internacional ainda não definiu o futuro do jogador com o CSKA Moscou, mas a situação deve ter uma decisão nos próximos dias. Mário Fernandes teria que cumprir compromisso de empréstimo com os gaúchos até dezembro de 2023.