Maringá x Coritiba ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Maringá e Coritiba se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da NSports (canal Futebol Paranaense TV) e OneFootball (pago), no streaming.

Com 100% de aproveitamento, o Coritiba, com nove pontos, busca emplacar a quarta vitória consecutiva no estadual. Até o momento, venceu o Aruko, o Foz do Iguaçu e o Rio Branco-PR, enquanto o Maringá, depois de dois triunfos, foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba registra seis vitórias, contra três do Maringá, além de dois empates. No último encontro, válido pela final do Paranaense 2022, o Coxa venceu por 4 a 2. O último triunfo do Maringá ocorreu em 2018, pela primeira fase do estadual.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Coritiba: Gabriel; Natanael, Jhon Chancellor, Henrique e Victor Luis; Jesús Trindade, Bernardo e Marcelino Moreno; Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: António Oliveira.

Escalação do provável do Maringá: Dheimison; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Max Miller e Caíque; João Denoni, Matheus Bianqui e Morelli; Mirandinha, Bruno Lopes e Robertinho. Técnico: Jorge Castilho.

Desfalques

Coritiba

Não há desfalques confirmados.

Maringá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?