Marcos Braz respalda Dome: "confiamos no trabalho do treinador"

Vice-presidente de futebol entende que existe um tempo até o trabalho ser maturado e vê jogadores focados

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o encerra a preparação para encarar o , no Couto Pereira, nesta sábado (14). Não bastante a pressão pela vitória, o não contará com Rafinha, que acertou a saída rumo ao Olympiacos, da Grécia.

Para anunciar a saída do lateral e dar satisfação a torcida sobre o início ruim no Campeonato Brasileiro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, atendeu a imprensa, em coletiva remota, nesta sexta (14). Durante o papo que durou uma hora e meia, Braz fez questão de respaldar Domènec.

"Confiamos no profissional que contratamos e nos que chegaram com ele. Os resultados não são os esperados por todos, mas confiamos no trabalho do treinador. Temos que entender que tem um tempo para isso ser maturado. Ele tem toda a liberdade e segurança da torcida para que sigamos com ele, com resultado melhor e com êxito".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva:

SAÍDA DE RAFINHA



"O Rafinha recebeu uma proposta de um time grego. Já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, não gostaria de perder o atleta. Estou muito a vontade para falar dele. Se custou bastante tempo para colocar na cabeça dele que poderia fazer um grande trabalho na América do Sul. Isso foi feito. Os resultados não são questionáveis. É um jogador de 35 anos e recebeu uma proposta para que ficasse dois anos, até os 37 jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair e nos comunicou. O Flamengo tentou entender como seria a proposta. São números que são grandes e ele fez a opção por querer o novo contrato. Existia uma cláusula que se ele quisesse voltar para a Europa, poderia quando quisesse".

CONTRATAÇÃO DE NOVO LATERAL

"Estamos vivendo uma pandemia. A partir do momento em que a institução corta salário de profissionais, de funcionários, o clube tendo que se adequar em várias questões financeiras, decidimos que não faríamos nenhuma contratação. A partir desta decisão do Rafinha, começamos o processo efetivo de uma contratação para a posição. Nesse momento a gente pode até priorizar de uma maneira rápida em função da janela estar fechada, abre 9 de outubro, se a gente conseguir contratar um jogador que não esteja em outro clube ele pode ser inscrito imediatamente"

FORMA FÍSICA DOS JOGADORES

"Essa situação em relação ao peso é de se estranhar. O departamento médico e de fisiologia do Flamengo é reconhecido internacionalmente. O Dr. Tannure e sua equipe toda hora são perguntados sobre metodologia. A grande imprensa e a mídia alternativa a toda hora fazem matérias exaltando e elogiando este departamento e de uma hora para outra tem problema com peso. Quando Jesus chegou, falaram que tinha muito treinamento e os jogadores estavam se quebrando. Agora, que encontrou jogador fora do peso. Temos um elenco maravilhoso, profissional e responsável. Os atletas são inquestionáveis neste ponto. Várias partidas o Flamengo que o virou no final, inclusive nosso maior título. Eu confio nos atletas e nos profissionais da área. Eu conferi os dados. E não correspondem a falta de comprometimento. É um ano atípico, em que o ápice da parte física não deve mesmo ser agora".

RENOVAÇÃO DE DIEGO ALVES

"14 de março o Flamengo parou de jogar e veio a pandemia. O Flamengo teve que se posicionar em situações da parte financeira. Muitas incertezas. Empresas patrocinadoras que tinham questões a se dirimir. O Flamengo se posicionou na parte financeira estrutural. Funcionários tiveram redução de salário, jogadores também. Não nos sentíamos a vontade de fazer nenhuma contratação ou renovação. Diego Alves quando a diretoria atual chegou, estava três meses afastado. Tinha goleiro vindo do que estava aqui e teve que pegar a ponte aérea para . O Flamengo não vai fazer loucura. Ninguém quer mais o Diego Alves que eu aqui. Diego Ribas conversamos também, já entendeu. Está tudo tranquilo. O que não está tranquilo são os resultados. Respeito a posição da torcida e dos jornalistas, mas fazemos um trabalho tranquilo".

JOGADORES FOCADOS

"Entendo que os jogadores estão focados. São os mesmos jogadores. A maioria das pessoas que trabalham aqui são os mesmos que trabalhavam antes. O que notamos foi a falta das vitórias nos jogos. Não tem falta de apetite de jogador, falta de concentração. Temos um dos melhores departamentos de fisiologia do . Dr. Tannure ajudou muito em alguns protocolos para o retorno do futebol".