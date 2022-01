Marcos Braz admite que Flamengo quer comprar Andreas Pereira

O Flamengo encaminhou a compra de 50% dos direitos federativos de Thiago Maia junto ao Lille e espera fazer o mesmo com Andreas Pereira, emprestado ao clube junto ao Manchester United.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, durante entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (10).

"Já é sabido que o Flamengo tentará, no momento certo, no momento adequado, a contratação em definitivo do jogador. Temos que ir com calma, com cuidado, para que seja o melhor possível para o Flamengo".

Vale ressaltar que o volante, emprestado ao clube até junho desde ano, tem passe fixado em 20 milhões de euros (R$ 128,6 milhões). Valores, no entanto, que o Flamengo não pretende desembolsar.

Segundo soube a GOAL, a ideia da diretoria é negociar, se possível, abaixo dos 10 M de euros e para isso contará com o desejo do atleta, que já externou vontade de ficar no clube em definitivo.

Andreas vê com bons olhos construir uma história no time carioca ao invés de ficar pulando de "galho em galho" na Europa neste momento. Apesar do desejo do Flamengo, a diretoria trata o assunto com calma e entende que tem tempo para agir.