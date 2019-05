Marcelo, sobre má fase do Real Madrid: "Nós somos culpados"

Lateral esquerdo brasileiro assume responsabilidade pelo momento ruim do Real Madrid na temporada. Time não conquistou títulos em 2018/2019

Marcelo admite que ele e seus companheiros de equipe devem assumir a culpa pela campanha "dura" do .

O clube terminou a temporada 2018-19 com uma derrota por 2 a 0 em casa para o no domingo, deixando-os com um total de 68 pontos em - seu menor retorno desde 2001-02.

Os gigantes espanhóis também saíram da Liga dos Campeões nas oitavas de final, após revés para o , e foram derrotados pelo rival nas semifinais da Copa del Rey.

E Marcelo, que perdeu seu lugar na equipe para Sergio Reguilon antes da recondução de Zinedin Zidane, admite que toda a equipe deve assumir a responsabilidade pelo que aconteceu nos últimos nove meses.

"Somos os culpados", disse à BeIn Sports após a partida deste domingo (19). "Começamos mal a temporada e terminamos mal a temporada. Foi um ano difícil, ainda mais difícil em nível pessoal", comentou.

"A próxima temporada começará em breve e não podemos cometer os mesmos erros. O Real Madrid nunca saiu, é sempre bom, lutando por tudo. Em sete anos conseguimos quase tudo, uma má temporada não vai mudar o que o Real Madrid é. O Real Madrid é muito grande", acrescentou.