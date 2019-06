Maradona ‘cava’ vaga no Manchester United: “sou o homem certo”

Acredite se quiser! O argentino ainda disse que Paul Pogba não teria espaço no seu time... e revelou torcida pelo City

O fez mais uma temporada decepcionante, terminando fora do Top 4 da que garante vaga para a . Ao longo da temporada, o time que vinha sendo treinado por José Mourinho não deu certo e o português foi demitido. Ole Gunnar Solskjaer ocupou a lacuna, mas apesar de um início espetacular como interino não conseguiu manter os bons resultados após ser efetivado e já começa a ser pressionado na pressionado. E adivinha quem se colocou à disposição para levar os Red Devils de volta aos títulos? Diego Armando Maradona!

O maior craque da história da seleção argentina atualmente treina o Dorados, do , e por duas vezes bateu na trave na hora de levar o time de volta à primeira divisão do país. E Maradona ainda foi além: já garantiu que o meio-campista francês Paul Pogba não teria espaço na sua equipe.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

“Se o Manchester [United] precisar de um treinador, sou o homem certo para a missão”, afirmou para a FourFourTwo. “Sei que eles vendem muitas camisas no mundo todo, mas eles precisam conquistar taças também. Eu posso fazer isso por eles”, disse. “No United eu gostei do Ander Herrera. Paul Pogba? Ele não trabalha duro o bastante”, comentou.

“Eu joguei em Old Trafford”, disse, relembrando a derrota por 3 a 0 daquele seu nas quartas de final da hoje extinta Taça das Taças. “Quanto barulho! Parecia a Bombonera”.

‘Cavou’ no United... e diz der torcedor do City? Este é Maradona

“O Manchester United foi, durante muito tempo, o meu time preferido na Inglaterra. Foram muitos ótimos jogadores e ótimos times sob o comando de Alex Ferguson”, mas como não dá para ser Diego Maradona ser deixar a controvérsia de lado, na mesma entrevista em que ‘cavou’ um emprego nos Red Devils o ídolo argentino revelou uma preferência recente pelo City – onde o seu antigo genro, Kun Aguero, é ídolo.

“Agora eu preciso dizer que é o [o seu time favorito na Inglaterra]. Eu sei que não deveríamos mudar assim, mas é por causa do Kun [Aguero]. Nós conversamos muito e ele joga em um time muito bom”.

Depois desta, o torcedor do United só gostaria de ter Maradona se voltássemos décadas no tempo... na época em que El Pibe era o melhor jogador do mundo!