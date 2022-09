Mano recusou Al-Ahly em meio à renovação com o Internacional

Egípcios propuseram salário duas vezes maior que recebido pelo treinador em novo contrato. Números não foram usados pelo técnico nas tratativas

Mano Menezes recebeu uma oferta do Al-Ahly, do Egito, em meio às tratativas para renovar contrato com o Internacional, mas não quis nem abrir negociações, como soube a GOAL.

A oferta era para que o técnico recebesse mais que o dobro do salário combinado no novo contrato com o clube gaúcho — os números exatos não são confirmados. A informação sobre os números foi inicialmente divulgada pela GZH e confirmada pela equipe de reportagem da GOAL com fontes ligadas às tratativas.

Mesmo que estivesse em meio às conversas para estender a permanência no Beira-Rio, o treinador não levou a proposta à diretoria do Inter. Mano Menezes adotou uma postura comedida e preferiu falar sobre a situação somente ao fim das tratativas.

O técnico também não mudou a pedida salarial e os padrões financeiros de seu contrato depois da oferta recebida no mercado da bola. Ele evitou usar os números para fazer leilão nas tratativas com o Colorado.

Mano Menezes teve o contrato renovado com o Internacional na última semana. O técnico assinou o novo compromisso até dezembro de 2023, quando se encerarrá o mandato do presidente Alessandro Barcellos no Beira-Rio.

O treinador está à frente do Internacional há 33 jogos, com 15 vitórias, 13 empates e quatro derrotas. A equipe fez 52 gols e sofreu 27 no período. O Colorado ocupa a segunda colocação do Brasileirão, com 49 pontos conquistados, oito a menos que o líder Palmeiras.