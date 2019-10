Mano minimiza Jesus: "Com esses jogadores aí, Abel também teria sucesso no Flamengo"

Treinador do Palmeiras crê que o elenco rubro-negro é o diferencial

O lidera com folga o Campeonato Brasileiro e está na final da Libertadores. O clube rubro-negro tem uma grande chance de terminar 2019 com os dois principais títulos da América do Sul. Muitos creditam esse sucesso à chegada do técnico português Jorge Jesus, mas há quem discorde e considere que o elenco é quem faz a diferença.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Treinador do , o gaúcho Mano Menezes é mais um a encorpar esse coro. Para o técnico, o grande número de jogadores de alto nível garante o bom momento, e o antecessor de Jesus, Abel Braga, poderia ter feito o mesmo caso contasse com estes atletas.

"Penso que com esses jogadores aí, Abel Braga também teria sucesso no Flamengo. Não teve os laterais, o Gerson, o zagueiro. E estava com quantos meses de trabalho? Nem quatro, cinco meses quando saiu", disse Mano em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN , em trecho divulgado pelo site da emissora.

Abel deixou o Flamengo no final de maio após título do e com aproveitamento de 64% (18 vitórias, 6 empates e 4 derrotas). Jorge Jesus foi seu substituto, e o português ganhou como reforços o zagueiro Pablo Marí, o lateral direito Rafinha, o lateral esquerdo Filipe Luís e o meio-campista Gerson, atletas que se firmaram no time titular.

A equipe rubro-negra tem 67 pontos e lidera o Brasileirão com dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras. O Fla volta a campo nesta quinta-feira (31), quando visita o no Serra Dourada às 20h.