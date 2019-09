Mano Menezes acerta com o Palmeiras e já encontra resistência no clube

Treinador teve seu último trabalho no Cruzeiro e estilo defensivo incomoda parte da diretoria do Verdão

O anunciou nesta terça-feira (03) a contratação de Mano Menezes para ser o novo técnico do time alviverde. Ele chega para substituir Luiz Felipe Scolari, demitido após a sequência de maus resultados depois da pausa para a . O ex-treinador do , porém, já encontra resistência interna ao seu trabalho.

Mano terá a missão de retomar o bom desempenho do no Brasileirão, já que o time acabou eliminado da Copa do e da da América sob o comando de Felipão. No certame nacional, o time da zona oeste de está em quinto lugar, atrás dos três grandes rivais do estado.

"Será uma honra dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Minha trajetória vem ao encontro do que pensa o clube e sua imensa torcida. O respeito construído como adversário agora nos torna parceiros. Estilo de jogo se constrói com um grupo de jogadores qualificados e isso certamente temos. As conquistas serão resultado do somatório dessas forças. Os adversários devem ser os outros. Para seguir conquistando vamos em frente. Que assim seja”, disse o novo treinador ao site oficial do Palmeiras.

Mano Menezes acerta e é o novo técnico do Verdão ➤ https://t.co/rKs5nJwBL1#AvantiPalestra pic.twitter.com/tAHTQT49cs — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 3, 2019

Com informações do UOL, a contratação foi rotulada como "burrice" por Seraphim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Em áudio vazado enviado em um aplicativo de mensagens, Del Grande diz que o momento nem era de demitir Felipão, e sim Alexandre Mattos, diretor de futebol palestrino.

"Tenho falado muito com o Maurício [Galiotte, presidente do Palmeiras], mas ele não tem escutado. Acho que nem era o momento de mandar o Felipão embora. Infelizmente, o problema do Palmeiras é o Alexandre Mattos. E se vier o Mano Menezes seria o caos para nós. Eu espero que o Maurício não faça essa burrice. Seria o enterro do resto do mandato dele", acusou Seraphim.

De qualquer forma, Mano chega ao Allianz Parque após dois títulos consecutivos da com o Cruzeiro. No Brasileirão, Mano conquistou duas vezes a , com o , em 2008, e com o , em 2005. Ele também conquistou a Copa do Brasil pelo Corinthians, em 2009.