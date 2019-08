Mané Garrincha, palco cada vez mais frequente de Vasco x Flamengo no Brasileirão

Neste sábado, o estádio de Brasília vai ultrapassar o maior palco carioca em clássicos realizados desde 2012

“Domingo, eu vou ao Maracanã...”

A música, lançada por Neguinho da Beija-Flor em 1979, é quase um hino extraoficial de cada uma das torcidas cariocas. E ao longo das décadas foi entoado a plenos pulmões nos clássicos entre os clubes do Rio de Janeiro, dentre os quais, o choque entre e , os dois mais populares do estado.

Mas o canto já não reflete tanto da realidade quanto em tempos atrás. Os clássicos nem sempre são realizados nos domingos, e no caso específico do chamado Clássico dos Milhões, o Maracanã já deixou de ser o palco mais comum do confronto entre Vasco e Flamengo. Ao menos quando falamos de partidas válidas pelo Brasileirão.

Neste sábado (17), os clubes se enfrentam às 19h no estádio Mané Garrincha, pela 15ª rodada da Série A. Pela quarta vez nos últimos dez encontros, os dois times cariocas com maior número de torcedores jogarão em Brasília.

Ano Resultado Estádio 2018 Vasco 1x1 Flamengo Mané Garrincha 2018 Flamengo 1x1 Vasco Maracanã 2017 Flamengo 0x0 Vasco Maracanã 2017 Vasco 0x1 Flamengo São Januário 2015 Flamengo 1x2 Vasco Maracanã 2015 Vasco 1x0 Flamengo Arena Pantanal 2013 Flamengo 1x1 Vasco Mané Garrincha 2013 Vasco 0x1 Flamengo Mané Garrincha 2012 Vasco 1x1 Flamengo Nilton

Nos últimos nove clássicos entre Flamengo e Vasco, válidos pelo Brasileirão, três aconteceram no Maracanã e três no Mané Garrincha. Nilton Santos, São Januário e Arena Pantanal receberam os outros nove. Mas agora quem tomará a dianteira será o estádio de Brasília, e embora a música cantada por Neguinho da Beija-Flor possa ser cantada quase em sua íntegra, serão só palavras.