Mane: "Alisson é o melhor goleiro do mundo"

Camisa 10 do Liverpool celebra conquista da Champions League e fez planos para a próxima temporada

O conquistou a sua sexta após vencer o por 2 a 0, com gols de Salah e Origi, mas também contou com grande atuação do goleiro Alisson, que fezao menos três intervenções importantes durante a partida disputada em Madrid.

E o brasileiro, logo após o apito final, foi um dos mais celebrados no elenco dos Reds.

"Não consigo descrever o quão bom Alisson foi. Vi ele fazer defesas incríveis para nós", disse Sadio Mane ao site oficial do Liverpool.

"Estamos muito felizes por tê-lo em nosso elenco. Ele nos torna ainda melhores. Para mim, ele é o melhor do mundo", completou.

(Foto: Getty Images)

O camisa 10 dos Reds celebrou a conquista europeia e já fez planos para a próxima temporada. "Temos mais coisas por vir. Vamos fazer tudo para vencer (mais) trofeus com este elenco", afirmou.

O senegalês, por fim, celebrou a conquista da almejada conquista europeia. "Estamos muito orgulhosos e felizes em ganhar este troféu. O sonho se tornou realidade. Eu não poderia ter nada melhor", concluiu.