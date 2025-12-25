Manchester United x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Pela primeira vez na era da Premier League, o Boxing Day terá apenas um jogo — e ele será grande. Manchester United e Newcastle se enfrentam nesta sexta-feira, 26 de dezembro, em Old Trafford, em um duelo que concentra sozinho a atenção da rodada e carrega peso histórico, mas também muitas incertezas do presente. Os números do passado até favorecem os Red Devils no dia 26, mas o momento recente indica um confronto mais equilibrado do que a tradição costuma sugerir.

O Manchester United chega ao Boxing Day tentando reagir após ver sua sequência de quatro jogos sem derrota ser interrompida na rodada passada. A derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, fora de casa, teve gosto amargo: mesmo com boa atuação e gol de Matheus Cunha, o time de Rúben Amorim saiu de mãos vazias e permaneceu na sétima colocação, com 26 pontos em 17 jogos, ainda fora do G4. O principal impacto do revés, porém, vai além do placar. Bruno Fernandes deixou o campo lesionado e está fora da partida, uma ausência pesada para um time que não venceu nenhuma das últimas sete partidas de Premier League disputadas sem seu capitão desde 2022/23.

O Newcastle, por sua vez, também vive um período de instabilidade. Mesmo com investimentos e expectativa alta nos últimos anos, os Magpies chegam ao confronto apenas na 11ª colocação, com 23 pontos em 17 partidas, e ainda presos à metade inferior da tabela. O empate por 2 a 2 com o Chelsea na última rodada ilustrou bem a temporada do time de Eddie Howe: um primeiro tempo dominante, impulsionado por dois gols de Nick Woltemade, seguido por mais uma queda de rendimento após o intervalo. A inconsistência se reflete nos números — seis vitórias, seis derrotas e cinco empates — e também na defesa, que não passa um jogo sem sofrer gols há dez partidas. Fora de casa, o desempenho é modesto, com apenas uma vitória na Premier League, embora os números defensivos como visitante sejam relativamente sólidos.

Onde assistir a Manchester United x Newcastle

O duelo entre Manchester United e Newcastle será transmitido com exclusividade do grupo Disney. Enquanto a ESPN apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, transmite digitalmente. A bola rola às 17h (horário de Brasília) desta sexta-feira (26).

Horário de Manchester United x Newcastle

Premier League - Premier League Old Trafford

Notícias e prováveis escalações

Manchester United

Além de Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo também não joga, assim como Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Amad Diallo e Bryan Mbeumo. O cenário é ainda mais delicado em Old Trafford: o United não vence em casa há três jogos pelo campeonato e não mantém um clean sheet desde o início de outubro, o que aumenta a pressão sobre Amorim para reorganizar a equipe em um momento decisivo da temporada.

Prováveis escalações: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko. Técnico: Rúben Amorim.

Newcastle

Para este jogo, Howe ainda lida com muitos problemas no setor defensivo, mas pode contar com o possível retorno do goleiro Nick Pope. Woltemade, destaque da equipe com sete gols no campeonato, segue como principal esperança ofensiva para repetir o bom desempenho recente e tentar, mais uma vez, incomodar o United em Old Trafford — palco onde o Newcastle venceu por 2 a 0 exatamente um ano atrás.

Prováveis escalações: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Momento das equipes

Retrospecto no confronto direto

Tabela do Campeonato Inglês

Links relacionados