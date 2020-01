Manchester United acerta a contratação de Bruno Fernandes

Depois de longa negociação, clube inglês fecha a compra do meia português por 55 milhões + 25 milhões de euros

O acertou nesta terça-feira os últimos detalhes da contratação do português Bruno Fernandes. A Goal apurou que o clube inglês, depois de um longo – e complicado – período de negociação, enfim entrou num acordo com o . É esperado que o contrato seja assinado nas próximas horas.

De imediato, os Red Devils vão desembolsar 55 milhões de euros pelo meia. O negócio ainda prevê mais 25 milhões de euros por produtividade (metas atingidas), sendo que, deste valor extra, 10 milhões são vistos como "atingíveis a curto prazo" – os outros 15 milhões são "praticamente inviáveis".

Destaque do clube português e também da seleção nacional, Bruno Fernandes chegou a ser oferecido nas últimas horas para o , por meio do influente empresário Jorge Mendes, numa estratégia que, segundo pessoas próximas ao jogador, fez acelerar as conversas com o United.

Fernandes, de 25 anos, iniciou a carreira no Boavista, de , mas ganhou destaque mesmo no futebol italiano, onde defendeu Novara, e . Foi contratado pelo Sporting em junho de 2017, a troco de aproximadamente 8,5 milhões de euros.