Manchester City se aproxima de Haaland, a estrela para o ataque que Guardiola deseja

O nome mais cobiçado no mercado de transferências ao lado de Mbbapé, do PSG, Erling Haalad está mais perto de definir o futuro. Entre os clubes interessandos no jogador, o Manchester City ganha fôlego e parece estar, neste momento, mais próximo do atacante.

Pedido especial do técnico Pep Guardiola, que quer um centroavante como Haaland no elenco, executivos do City se encontraram com representantes do noruguês recentemente.

Guardiola, inclusive, surge como um ponto forte do City na briga pelo atacante. Com muitos clubes interessados, Haaland pode escolher bem o seu destino e trabalhar com um técnico tão renomado como Pep pode ser um trunfo para os ingleses.

Apesar de Guiardiola não ter o melhor relacionamento com Mino Raiola, agente de Haaland, acredita-se que isto não será um problema. A expectativa do City é grande e mesmo tendo bons desempenhos sem um centroavante, o clube está desesperado atrás de um "matador" para o time.

Nos bastidores do City, Guardiola deixa claro que não pretende passar mais uma temporada sem seu atacnte de área. Vale ressaltar que Pep tentou a contratação de Kane e demonstrou interesse em Cristiano Ronaldo, que acabou retornando ao Manchester United.

O desejo por um centroavante o mais rápido possível é quase que tema recorrente nas entrevistas coletivas de Pep Guardiola.

"O clube precisa de um atacante, definitivamente. Não concordo com [as pessoas] dizendo que jogamos fantasticamente bem sem um atacante só porque estamos vencendo ”, disse Guardiola antes do derby de Manchester na semana passada.

“Quando não estamos ganhando, você diz que precisamos de um atacante, que sou ingênuo. 'Como esses caras jogam sem um atacante?'

"O clube vai tentar, ainda não aconteceu, mas, no final, nos adaptamos e nunca reclamamos.

"Com um atacante, jogamos de uma maneira diferente, mas se você não tem um, tem que se adaptar com a qualidade que temos.

"Se você não tem um, tem que jogar de uma maneira completamente diferente do United, Southampton, Liverpool, porque eles jogam outra filosofia. Na Inglaterra, somos um pouco como uma exceção nisso."

Com vários clubes interessados, no entanto, Pep sabe que não é uma disputa fácil. Segundo fontes da GOAL, Haaland pode defindir o futuro nas próximas semanas e a expectativa no lado azul de Manchester é grande.