Manchester City revela 10 curiosidades sobre Erling Haaland

Norueguês tem família de atletas, recordes batidos e diversos esportes disputados durante sua infância; veja

Erling Haaland foi anunciado oficialmente pelo Manchester City nesta segunda-feira (13), após saída do Borussia Dortmund, da Alemanha. Com apenas 21 anos, o "Cometa Haaland" soma mais de 200 jogos disputados na carreira e mais de 150 gols marcados.

Além de ter se tornado um dos principais jovens da história, batendo recordes com seus incríveis números pelo Dortmund e pela seleção norueguesa, Haaland conhecerá um outro nível de competição, viajando para a Inglaterra para reforçar o City, equipe que busca seu primeiro título da Uefa Champions League.

Veja, abaixo, algumas curiosidades sobre o jogador, que o Manchester City fez questão de destacar em seu portal oficial.

Recordista... em salto à distância?

Goal/Manchester City

Haaland surpreende todo e qualquer fã de futebol, muito pelo seu ótimo físico e postura em campo. Mas, além disso, seus números incríveis também vêm de outros esportes: com apenas cinco anos, em 22 de janeiro de 2006, o jogador bateu o recorde de maior salto à distância por uma criança com sua idade na época, saltando ao longo de 1 metro e 63 centímetros.

Acordando como um campeão

O atacante revelou em 2019 que, todos os dias pela manhã, acorda com o alarme programado. Mas o som que o faz levantar não é qualquer um: Haaland afirmou que se levanta com o hino da Uefa Champions League. "Eu sempre tenho um começo perfeito para o dia", afirmou o norueguês.

Do futebol ao Rap, e ao futebol de novo...

O jogador revelou um vídeo de 2016, gravado ao lado de Erik Tobias Sandberg e Erik Botheim, também das seleções de base norueguesas, onde os três jovens cantavam um "rap".

A coreografia e a música renderam quase 9 milhões de visualizações no YouTube, com o vídeo intitulado como "Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo", sendo Flow Kingz o nome do grupo dos jovens.

O Homem-Criança

Mesmo jovem, o jogador sempre chamou atenção pela altura: Haaland mede cerca de 194 cm, quase 2 metros de altura. Devido a isso, foi carinhosamente nomeado pelos colegas quando jovem por "O Homem-Criança". Em uma boa temporada, o jogador cresceu 12 cm de uma só vez!

Bagagem de peso

Somado ao seu empenho para o futebol, Haaland nasceu numa família de esportistas: seu pai, Alfie Haaland, foi jogador de futebol e atuou, inclusive, pelo Manchester City, entre 2000 e 2003; já sua mãe, Gry Marita Braut, foi uma renomada campeã heptatleta, modalidade que exige a especialização em 100m com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200m, salto em distância, dardo e 800m.

Metade inglês, metade norueguês

Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra, logo após seu pai ser transferido ao Manchester City, em 2000. Porém, apesar de ter a chance de escolher jogar pela seleção inglesa, decidiu atuar posteriormente pela Noruega, para onde voltou com a família em 2003.

Um verdadeiro multiatleta

Até os 14 anos de idade, Haaland não praticou apenas o futebol: o jogador foi atleta de handebol, esqui cross-country e atletismo, por exemplo. Seu pai ainda afirmou: "A versatilidade é importante. Você desenvolve lados completamente diferentes do corpo, e isso pode ser positivo, não importa o que você faça."

Da terra para a terra

Nascido em Bryne, uma cidade com pequenos agricultores, Haaland diz que consegue se imaginar num mundo pós-aposentadoria cuidando de animais: "

Eu não possuo vacas ou porcos, mas com certeza terei no futuro. Acho que terei uma pequena fazenda, depois que me aposentar. Não sei onde, mas tenho certeza que terei alguns animais. Estamos pensando em comprar algumas cabras, vamos ver.”

Inspiração inusitada

O jogador revelou que um dos atletas que o trouxe grande inspiração foi Michu, ex-atleta do Swansea City e seleção espanhola. Inclusive, em homenagem ao ídolo, Haaland colocou também o nome de "Michuoviedo9" em seu Instagram na época em que era mais jovem.

Tendo se aposentado precocemente devido a lesão, Michu enviou uma camisa para Haaland autografada do Burgos, clube do qual se tornou diretor esportivo, algum tempo depois para devolver a homenagem do norueguês.

Dormindo com "as namoradas"

Por último mas não menos importante, Haaland revelou que dormiu com as cinco bolas com as quais marcou um hat-trick cada, enquanto atuava pelo Red Salzburg, nos primeiros meses como jogador da equipe.

"Eu deito na cama e me sinto bem com elas. Eu olho para elas todos os dias. Elas são minhas namoradas", relatou o atleta, que cita as bolas como suas "parceiras".