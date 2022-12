Manchester City x Girona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo neste sábado (17), em Manchester; veja como acompanhar ao vivo

Manchester City e Girona se enfrentam neste sábado (17), às 10h (de Brasília), no Academy Stadium, em amistoso antes do retorno à Premier League. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Os Citizens não entram em campo desde a derrota por 2 a 1 para o Brentford no mês passado, enquanto os espanhóis empataram por 1 a 1 com o Osasuna na última quarta-feira (14). O técnico Pep Guardiola não poderá contar com o atacante Julian Alvarez, que está se preparando para defender a Argentina na final da Copa do Mundo, enquanto vários outros jogadores que disputaram o torneio ainda não voltaram a treinar com a equipe (Phil Foden, John Stones, Kyle Walker, Jack Grealish, Kalvin Phillips, Ederson, Nathan Ake, Bernardo Silva, João Cancelo e Ruben Dias).

Manuel Akanji, Laporte e Rodri foram eliminados anteriormente e podem, portanto, voltar a treinar mais cedo ao lado de Erling Braut Haaland e Kevin De Bruyne, que devem aparecer entre os titulares.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Carson; Lewis, Burns, Katongo, Gomez; Palmer, Robertson, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Borges.

Escalação do provável Girona: Gazzaniga; Couto, A. Martinez, Bueno, Gutierrez; Terrats, Romeu, Garcia; Martin, Stuani, Vallejo.

Desfalques

Manchester City

Phil Foden, John Stones, Kyle Walker, Jack Grealish, Kalvin Phillips, Ederson, Nathan Ake, Bernardo Silva, João Cancelo, Ruben Dias e Julian Alvarez, que representaram suas respectivas seleções na Copa do Mundo.

Girona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Academy Stadium – Manchester, ING