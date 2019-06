Manchester City apela ao CAS contra investigação da UEFA

O clube inglês está sob investigação por irregularidades no Fair Play Financeiro e poderia até mesmo ficar de fora da Champions League

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou ter recebido a o pedido do , que apela contra as ações investigativas da UEFA em relação à possíveis irregularidades no Fair Play Financeiro da entidade.

A entidade europeia confirmou as investigações no último mês de março, tendo como possível punição até mesmo a proibição de disputar uma temporada na . O City, por seu lado, mostrou-se absolutamente contra a acusação.

“As implicações são de que ou a boa fé do Manchester City na CFCB IC (a câmara investigativa da Comissão de Controle Financeiro da UEFA) são equivocadas ou que o processo da CFCB IC está sendo representada de uma forma equivocada por indivíduos com a intenção de ferir a reputação do clube e seus interesses financeiros. Ou os dois”, escreveu em nota o Manchester City à época, antes de tomar ação contra a investigação.

“A Corte Arbitral do Esporte (CAS) registrou uma apelação feita pelo Manchester City Football Club (MCFC) contra a União das Federações de Futebol Europeia (UEFA). A apelação é contra as decisões tomadas pela câmara investigativa (IC) do Comissão de Controle Financeiro da UEFA (CFCB) sobre a alegação de desrespeito do Manchester City em relação à licença de clubes da UEFA e as regulamentações do Fair Play Financeiro”, se manifestou o CAS, sem dizer quando o a decisão arbitral será tomada.

“O CAS não vai divulgar mais informações em relação a este procedimento”, destacou. Dono do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak mantém a confiança de que o clube inglês não será punido: “Acredito, confortavelmente, que se o processo for julgado em fatos nossa verdade irá prevalecer. Se não for sobre fatos e for sobre outras coisas, aí é outra conversa”.