Mais seguro, eficaz e corajoso, Flamengo supera traumas e volta à semifinal da Libertadores

A última vez que o Rubro-Negro havia chegado tão longe no principal torneio continental das Américas foi na década de 80

É preciso respeitar sempre o futebol e seu imponderável. O esporte já passou grandes lições, corrigindo soberbas e inspirando a crença no impossível. Exatamente por isso, o tinha todos os motivos para acreditar em uma virada sobre o , dentro do Beira Rio, que o levaria à semifinal da Libertadores: jogava em casa, tem um bom time e possui experiência no torneio. Mas desta vez não há dúvidas de que a vitória do no duelo de ida, por 2 a 0, acabou por decretar a vaga a favor dos cariocas, após o empate por 1 a 1 na volta.

O primeiro tempo no Beira Rio foi quase uma repetição do visto, uma semana antes, no Maracanã: um Flamengo dominando as ações e criando até mais. Não fossem duas oportunidades claras desperdiçadas por Gabigol, o Rubro-Negro poderia até mesmo ter sacramentado a sua vaga logo nos 45 minutos iniciais. Quando o Inter voltou melhor para a etapa derradeira, a equipe treinada por Jorge Jesus passou a administrar mais a sua vantagem. Levou alguns sustos, o maior deles o gol marcado, de cabeça, por Rodrigo Lindoso, aproveitando bola levantada sobre a área. Um lance fortuito dentro do contexto visto até então.

Logo depois do gol, o Inter cresceu, empurrado pela sua torcida. Muito mais na vontade do que qualquer coisa, mas obrigou o time carioca a fazer algo raro desde a chegada de Jorge Jesus: dar chutão para a frente, se livrar da bola. Aconteceu apenas uma vez com um evidente toque de apreensão. O Flamengo tinha o resultado a seu favor e rapidamente voltaria a ser superior em campo, mas era como se todas as últimas dez eliminações na Libertadores, todas elas antes de uma semifinal, quisessem soltar um último grito. Como se fosse o último suor da febre antes do corpo voltar a ficar saudável.

Só que desta vez, tudo estava em seu lugar: um trabalho excelente feito pelo treinador, elenco com grandes qualidades individuais e regulamento debaixo do braço.

Aos 85 minutos, Bruno Henrique recebeu lançamento de Arrascaeta e, com passos largos, percorreu todo o campo de ataque até entregar a bola para Gabigol, que desta vez não desperdiçou, fazendo o gol do empate e classificação. Após dez participações e 35 anos, o clube mais popular do enfim voltou a uma semifinal de Libertadores. Jogando um futebol envolvente e demonstrando predicados em todos os seus setores – defesa, meio e ataque. Sem medo, como aconteceu nos quatro mágicos anos em que Zico e companhia ainda estavam em campo pelo certame continental – sem querer fazer aqui nenhuma comparação entre as equipes, obviamente.

Ano Campanha 1981 Campeão 1982 semifinal 1983 1ª fase 1984 semifinal 1991 quartas 1993 quartas 2002 1ª fase 2007 oitavas 2008 oitavas 2010 quartas 2012 1ª fase 2014 1ª fase 2017 1ª fase 2018 oitavas

O Flamengo levantou seu único título em 1981, justamente na sua estreia em Libertadores. Em 1982 e 1984 chegou às semifinais, demonstrando, apesar da falta do título, toda a sua força. Nas décadas que separam a última participação nas semifinais até este 2019, a frase “deixou chegar” foi muitas vezes usada pela torcida rubro-negra (que seguiu comemorando títulos estaduais, brasileiros e de ), uma sentença que de certa forma também indica uma incapacidade nos adversários. Desta vez, por característica de jogo, força na instituição e qualidades individuais, o Flamengo apenas chegou. Passando por cima dos seus adversários com autoridade.

Independentemente do que possa acontecer contra o , adversário no caminho para a grande decisão, há muito tempo o Flamengo não tinha um time tão confiável e que jogasse tão bem. Ninguém deixou chegar, o Rubro-Negro apenas chegou. Ou melhor, voltou.