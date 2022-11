As maiores goleadas da Espanha na história da seleção

A Espanha conquistou grandes resultados ao longo de sua história; confira as maiores goleadas da Roja

A Espanha teve um ótimo início de Copa do Mundo do Qatar, vencendo a Costa Rica por 7 a 0 nesta quarta-feira (23), pela primeira rodada do Grupo E do Mundial 2022.

Embalada com a histórica goleada aplicada, a Goal relembra os placares mais elásticos da Espanha em todas as competições ao longo da sua história. Foram amistosos, eliminatórias para a Euro, Copa do Mundo e até a Copa das Confederações. A maior vitória da La Roja na fase final de uma Copa do Mundo até então foi o triunfo por 6 a 1 sobre a Bulgária de Stoichkov em 1998, na França. Confira abaixo a lista!