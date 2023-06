Madureira x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do de final do Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pelo jogo de ida das quartas; veja como acompanhar na internet

Madureira e Flamengo se enfrentam neste sábado (10), a partir das 10h (de Brasília), no Estádio da Rua Conselheiro Galvão, na cidade do Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. A volta está marcada para o dia 17, no Estádio da Gávea. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ e da FlaTV, no YouTube.

O Flamengo conquistou a classificação às quartas de final do Cariocão após ter terminado a primeira fase da vice-liderança, com 23 pontos, quatro a menos que o rival Vasco. Até aqui, os Garotos do Ninho somam sete vitórias, dois empates e duas derrotas nos 11 jogos disputados, enquanto o Madureira ficou em sexto lugar, com 15 pontos (quatro vitórias, três empates e quatro derrotas). Vale destacar que no primeiro confronto entre as equipes em 2023, o Flamengo venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Madureira sub-20: Gabriel Morais; Jean Vianna, Rafael, Gustavo Odilon, Daniel, Henrique; Wallace, Caik Davi, Matheus Silva, Wagner e Ruan Henrique. Técnico: Josicler.

Flamengo sub-20: Dyogo Alves; Daniel Sales, Diego, Darlan e Marcos Paulo; Igor Jesus, Pedrinho e Rayan Lucas; Werton, Lorran e Wallace Yan. Técnico: Mário Jorge.

Desfalques

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Petterson, expulso contra o Vasco, cumprirá suspensão automática.

Quando é?