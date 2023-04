Madureira x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela terceira rodada do torneio sub-20; veja como como acompanhar na internet

Madureira e Botafogo se enfrentam na manhã deste domingo (2), a partir das 10h (de Brasília), no Estádio Aniceto Moscoso, pela terceira rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo na Botafogo TV, no YouTube.

Depois de estrear com vitória sobre a Portuguesa da Ilha por 3 a 0, o Botafogo foi derrotado pelo Bangu (2 a 0), e agora busca a recuperação no torneio. Do outro lado, o Madureira está com 100% de aproveitamento após duas vitórias (sobre o Resende e Volta Redonda).

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Botafogo registra três vitórias, contra duas do Madureira, além de um empate. No último encontro, válido pela Copa Rio sub-20 2022, o Alvinegro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo sub-20: Heitor; Ryan, Kawan, Serafim e Pedro Wander; Felipe Vieira, Kauê e Sapata; Antônio Villa, Vargas e Rafael Lobato. Técnico: Thiago de Camillis.

Madureira sub-20: Gabriel Morais; Cauã Coutinho, Jean Vianna, Kaique, Gustavo Odilon, Yan Tanque, Henrique, Wagner, Welington Kauan, Felippe e Victor Lucas. Técnico: Josicler.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?