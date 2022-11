Madson deve reforçar o Athletico-PR em 2023

Lateral direito fica livre no mercado ao final contrato com o Santos

Após anunciar que não tem mais interesse em permanecer com o lateral-direito Orejuela, que volta ao São Paulo após empréstimo, o Athletico se movimenta no mercado e avança nas negociação para ter o experiente lateral-direito Madson, de 30 anos.

Segundo o GE, ele não vai renovar contrato com o Santos e o Furacão está perto de anunciá-lo como reforço para a temporada 2023. Um facilitador dessa negociação, conforme apurou a GOAL, é o fato que o contrato de Madson com o Peixe acaba no dia 31 de dezembro.

Com a camisa do Santos, Madson teve bons números na temporada 2022: foram 42 jogos disputados (27 deles no Brasileirão), com cinco gols marcados e quatro assistências. Confira os números de toda a passagem de Madson pelo Santos.

O lateral já defendeu o Furacão por empréstimo na temporada 2019, e tem por principal característica a chegada ao ataque. Fez parte do time campeão da Copa do Brasil e da J.League YBC Levain Cup, com cinco gols marcados e duas assistências. Além de Santos e Athletico, Madson também tem passagens por Bahia, Grêmio, ABC e Vasco da Gama.