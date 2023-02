Lyon busca informações por compra de Wesley, do Corinthians

Clube francês fez sondagem por um empréstimo e também mostrou interesse em saber valores de uma venda imediata

O Lyon demonstrou interesse em tirar Wesley do Corinthians. Um dos principais destaques do Timão na Copinha de 2023, o jovem de 17 anos entrou na mira do clube francês.



De acordo com apuração da GOAL, o Lyon procurou o estafe de Wesley e procurou informações sobre o jogador. O clube francês demonstrou interesse em saber o valor que o Corinthians aceitaria em uma transferência imediata pelo jovem atacante.

Além de buscar saber o preço do jogador, o Lyon também realizou uma primeira sondagem pensando em um empréstimo. As conversas, no entanto, estão em estágios iniciais. A informação foi divulgada pelo Lance! e confirmada pela reportagem.



De acordo com pessoas próximas ao atacante, o Lyon já conhece as principais características de Wesley, pois o acompanham há bastante tempo. A tendência é que o negócio possa evoluir, mas depende de inúmeros fatores, como um maior tempo de jogo no Corinthians.



Wesley completa 18 anos em março e já está no elenco profissional do Timão, sendo peça constante no banco de reservas. Ao todo, fez cinco jogos com a equipe principal.