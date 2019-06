Luxemburgo promete saída da zona de rebaixamento: "Isso aqui é Vasco"

Treinador do Vasco da Gama acredita que a equipe não ficará por muito tempo entre os times da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2019

Vanderlei Luxemburgo disse à torcida do que o time não ficará na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro por muito tempo. Em entrevista coletiva ao fim da partida, o treinador celebrou a primeira vitória.

Hoje na 17ª colocação do Brasileirão, o time carioca venceu a sua primeira partida na temporada e prometeu que as coisas não ficarão desta forma em São Januário.

"Isso aqui é da Gama. Tem que se sacrificar. Não adianta ficar aqui e achar que as coisas não vão acontecer. Não é assim. Estamos na zona de rebaixamento, é um clube de tradição e as coisas não vão ficar assim", declarou.

O treinador ainda celebrou o resultado positivo e explicou por que os seus comandados têm jogado com a atual formação. Ele conta que o Vasco oscila entre o 4-3-3 e o 4-1-4-1.

"A vitória é boa. Deixa todo mundo contente. São três jogos já jogando da mesma forma, com três do meio campo, dois de velocidade e o Tiago Reis no meio. A equipe ainda não está preparada para jogar se expondo", comentou.

"Mas por quê? Se tiver um pouquinho de paciência e olhar, o Inter está lá em cima da tabela e também jogou com três volantes e três atacantes. Da mesma forma como jogamos antes. Este 4-1-4-1 se transforma num 4-3-3 e numa série de coisas", acrescentou.