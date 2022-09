Luxemburgo estuda convite do Santos para cargo diretivo

Treinador não atua desde dezembro de 2021, quando deixou o Cruzeiro. Presidente Andrés Rueda fez contato para levá-lo à Vila Belmiro

O Santos convidou Vanderlei Luxemburgo para assumir um cargo diretivo nesta temporada. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal UOL e confirmada pela GOAL. O profissional, no entanto, não se decidiu sobre a ida à Vila Belmiro para assumir uma função nova na carreira.

Afastado do futebol desde que deixou o Cruzeiro, em dezembro de 2021, Luxemburgo avalia a possibilidade de assumir um posto no clube do litoral paulista. O convite é para que ele se torne um executivo ou gerente da pasta.

O presidente Andrés Rueda foi o responsável por conversar com Luxemburgo no mercado da bola. Ele é visto como o nome ideal para substituir Newton Drummond, o Chumbinho, que foi demitido recentemente do clube pelo mandatário.

A ideia de contratá-lo surgiu depois de um encontro entre interlocutores santistas e Luxemburgo no Brasil Futebol Expo, em São Paulo. O treinador era um dos palestrantes da feira, que ocorreu na última semana.

Luxa está disposto a voltar ao futebol em 2022 ou 2023. No entanto, não gostaria de atuar como treinador, função que exerce desde 1980. A sua ideia é atuar justamente em um cargo de direção para deixar o desgastante cotidiano do esporte — ele planeja transição semelhante à de Muricy Ramalho, hoje coordenador de futebol do São Paulo.

Luxemburgo recebeu consulta recente do Ceará para assumir o cargo de treinador. No entanto, descartou o cargo à época. A ideia é justamente deixar de atuar na função para se tornar dirigente no futebol.

Recentemente, ele foi pré-candidato a senador no estado de Tocantins. Contudo, o partido optou por outro postulante ao cargo. Ele não desistiu da política, mas só tentará um cargo em uma nova eleição.

O Santos vive uma crise em 2022. Na tarde dessa segunda-feira, o técnico Lisca pediu demissão e deixou o clube. O treinador via problemas na equipe e optou por sair da Vila Belmiro após oito partidas.