Luxemburgo desabafa no Vasco: “não preciso recuperar minha carreira”

Técnico revelou ainda o segredo para a grande fase que o clube vive no Brasileirão: "acreditar"

O Vasco atravessa por um bom momento no Campeonato Brasileiro e conseguiu, neste domingo (20) por fim à invencibilidade no Internacional no Beira-Rio, ao vencer o time gaúcho por 1 a 0.

E a fase vivida pelo Cruzmaltino é credita à Vanderlei Luxemburo, que chegou ao clube com a missão de afastá-lo do Z-4, e que agora já sonha com "vôos mais altos".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

Em entrevista coletiva após o jogo, Luxemburgo, cinco vezes campeão brasileiro e com passagem pelo poderoso Real Madrid, rebateu quem o vê "recuperando sua carreira", e afirmou que sua história no futebol "é uma das mais bonitas".

"Eu acho um pouco covarde "recuperar uma carreira". Poxa, minha carreira não precisa ser recuperada. Você esquece de tudo o que eu já fiz no futebol, toda minha a trajetória. Aí você vem com o tempo que eu fiquei parado, mas foi porque eu quis ficar parado. Tenho outros negócios. Não queria voltar. Eu não pensava em voltar", afirmou o treinador.

"Ninguém tem o direito, ninguém, como tiveram alguns jornalistas, de querer parar alguém. Eu aprendi a usar os termos que estão usando agora. É fácil. É só ler, estudar. Agora, o futebol dentro do jogo não mudou nada. Futebol dentro de campo não mudou absolutamente nada", completou.

Ricardo Duarte/SC Internacional

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internaicional)

Luxemburo revelou ainda o "segredo" para que o Vasco voltasse a reconquistar a confiança no Brasileirão.

"O segredo é acreditar que pode ganhar. Eu tenho uma frase que vocês podem recordar, que é "o medo de perder tira a vontade de ganhar". Se vier com medo de perder eu vou perder o jogo. Tenho de acreditar", afirmou.

"O Inter estava invicto aqui, né? Mas não é proibido ganhar aqui. Tem coisas que se cria no futebol. Jogar no Sul é difícil, é difícil, mas não é proibido ganhar. Desde que em campo você lute, se empenhe", finalizou.