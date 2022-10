Luva de Pedreiro na Bola de Ouro 2022: qual será sua participação na cerimônia?

Iran Ferreira será o primeiro influenciador brasileiro a fazer parte do evento

Em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, (10), Iran Ferreira, o famoso Luva de Pedreiro, anunciou que vai participar da cerimônia da Bola de Ouro de 2022 pela primeira vez. O influenciador baiano, no dia 22 de setembro, já havia comunicado que posteriormente iria fazer um anúncio que prometia "chocar o mundo", sem passar detalhes para seus seguidores.

Luva de Pedreiro adotou um perfil mais discreto nas redes no último mês, apagando todo o seu conteúdo do Instagram e anunciando uma pausa na carreira de influenciador digital. Recentemente, ele revelou que recebeu um convite para realizar testes e integrar a lista de um dos "maiores clubes de futebol do mundo", sem revelar o nome da equipe. Iran, que começou a sua carreira na internet postando vídeos mostrando sua habilidade com a bola, afirmou ainda que vai iniciar sua preparação física em breve com a ajuda de um profissional que ficará responsável por cuidar da sua evolução.

Qual será a participação de Luva de Pedreiro na cerimônia?

O jovem de 21 anos, que acumula 39 milhões de seguidores na internet, não deu muitos detalhes sobre como será a sua participação na Bola de Ouro. Mas os fãs já especulam que ele possa apresentar algum prêmio ou que se trata apenas de um convite pra assistir.

Nos últimos meses, o influencer da pequena cidade de Quijingue, no interior da Bahia, tem estrelado campanhas publicitárias, como por exemplo a dos tradicionais sanduíches da Copa do Mundo. Iran também possui contratos com outras grandes marcas, como adidas e Amazon Prime Video.

Com mais de 18 milhões de seguidores, ele é o primeiro influenciador brasileiro convidado para a celebração da revista France Football que premia jogadores, treinadores e os mais belos gols da temporada. A cerimônia está prevista para acontecer no dia 17 de Outubro, no Teatro Châtelet, em Paris, na França. O objetivo do evento é premiar o melhor jogador e a melhor jogadora, o melhor goleiro (Troféu Yashin) e o melhor jogador jovem (Troféu Kepa).

A revista conta com 170 especialistas para a escolha dos melhores do mundo do futebol, tanto feminino quanto masculino. Os candidatos ao prêmio da Bola de Ouro, organizado pela revista France Football, são 30 jogadores, entre eles estão, Vinícius Júnior, Casemiro, Fabinho, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Kylian Mbappé e Karim Benzema. O atual vencedor do prêmio é o argentino Lionel Messi, com sete troféus.

A vida de Iran Ferreira tem sido bastante agitada ao longo de 2022. Após romper com o ex-empresário, Allan Jesus, dando início a uma batalha judicial envolvendo valores milionários, Luva de Pedreiro fechou parceria com o ex-jogador de futsal Falcão, que atua como o seu novo agente. Desde então, viajou para a Europa para conhecer os CTs da Juventus e do Atlético de Madrid, se encontrou com estrelas como Ronaldo e Di Maria, e deixou a modesta casa para morar em uma mansão no Recife.