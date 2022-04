Lukaku no Milan? O que se sabe sobre o interesse no belga?

O Milan pode aparecer como rota de fuga para Romelu Lukaku deixar o Chelsea, onde não vive boa fase desde o seu retorno aos Blues na atual temporada. A transferência, contudo, depende de inúmeros fatores, sendo o principal deles o desfecho em relação a quem será o dono do clube rubro-negro italiano nos próximos anos.

Principal contratação do Chelsea em 2021/22, após fazer excelentes temporadas pela Inter de Milão, Lukaku tornou-se um problema para o técnico Thomas Tuchel e ainda não marcou gols em 2022 atuando tanto na Premier League quanto na Champions.

Hoje, os custos envolvendo Lukaku são quase inviáveis para basicamente qualquer clube que não seja um gigante da Inglaterra. Apenas de salários, o belga recebe 325 mil libras semanais.

Novos donos: a esperança do Milan

As esperanças de o Milan poder contar com Lukaku, contudo, estão nos movimentos extracampo que envolvem a compra de clubes. O futuro dono do Chelsea irá negociar o atacante, especialmente por se tratar de um atleta sem muito espaço entre os titulares? E os possíveis novos donos do Milan, fariam um investimento deste tamanho para marcarem sua chegada?

Atuais donos do Milan, o grupo Elliott Management está em negociações com a Investcorp, do Bahrein. O desfecho será conhecido nas próximas semanas, podendo causar uma verdadeira revolução no clube.

Se os atuais donos do Milan não pensam em custear uma contratação como a de Lukaku, os possíveis novos donos podem usar o belga como símbolo de uma nova era. Ainda há a possibilidade de chegar a um acordo com o Chelsea para que o clube inglês continue pagando parte do alto salário recebido por Lukaku.

O ataque tem sido uma questão para o Milan na atual temporada, já que Zlatan Ibrahimovic, já com 40 anos, tem passado mais tempo no departamento médico do que em campo. Titular enquanto isso, Olivier Giroud fez gols contra grandes rivais mas lhe falta a regularidade necessária para fazer com que o Milan aumente sua distância no topo da tabela da Serie A.

Romelu Lukaku também teve um retorno à Inter de Milão especulado, mas os Nerazzurri parecem ter na mira outro atacante, Gianluca Scamacca, do Sassuolo.