Luiz Fernando sonha com vida nova no Grêmio após 8 a 0

O atacante, criticado desde sua chegada em 2020, foi o grande nome na maior goleada tricolor em torneios continentais

O Grêmio teve uma noite histórica no embate contra o Aragua, da Venezuela, em duelo válido pela Copa Sul-Americana: goleou por 8 a 0, o seu resultado mais elástico em competições organizadas pela Conmebol. Em que pese a fragilidade do adversário, a goleada dá ainda mais confiança ao início de trabalho do técnico Tiago Nunes, que venceu todos os seus quatro jogos até aqui. E também enche de confiança Luiz Fernando, uma das peças do elenco tricolor que até então não havia mostrado a que veio.

Atuando aberto pela direita do ataque, no lugar de Léo Pereira por opção do treinador, Luiz foi o melhor em campo: fez os dois primeiros gols, deu assistência, sofreu um pênalti e ainda fez o cruzamento que resultou no gol contra do zagueiro Arquimedes. Ou seja: participou diretamente de metade dos oito tentos anotados pela equipe gaúcha – Diego Souza, Ferreirinha (2x), Maicon e Churín também estufaram as redes. Antes de entrar em campo para o duelo contra os venezuelanos, o atacante de 24 anos havia somado apenas um gol e três assistências – além de um pênalti sofrido.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Contratado em definitivo em 2021, após um período sob empréstimo do Botafogo, Luiz Fernando chegou a pedido de Renato Portaluppi no ano passado e não vinha agradando nem mesmo como opção para compor o elenco tricolor. Com a saída de Renato e a chegada de Tiago Nunes, o ponta sonha com um novo começo vestindo a camisa gremista. Se a sua apresentação nesta nova era foi vista nos 8 a 0 pela Sul-Americana, torcedores, companheiros de equipe e o próprio Tiago Nunes irão agradecer.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

“Estou feliz demais. Especial, né. Marcando dois gols numa competição como a Sul-Americana. Estou muito feliz”, disse, com certa timidez, após a partida.