Luiz Adriano vira desfalque no Palmeiras, que volta ao dilema Borja x Deyverson

jogador foi substituto na etapa inicial do clássico contra o Santos; Mano terá poucas opções no ataque para encarar o Botafogo

O terá problemas no ataque para enfrentar o neste sábado (12). O time paulista confirmou lesão de Luiz Adriano no músculo posterior da coxa direita. Em nota emitida na manhã desta quinta-feira (10), o Alviverde, porém, não divulgou o prazo para o retorno do jogador.

Com o desfalque confirmado, Mano Menezes terá à disposição para a vaga do atacante nomes como Borja, Deyverson, Henrique Dourado, Carlos Eduardo, Hyoran e Zé Rafael.

Arthur Cabral, uma das peças que o Palmeiras tinha para o setor ofensivo, foi emprestado para o , da . Henrique Dourado, vale lembrar, não atua desde março deste ano devido uma lesão.