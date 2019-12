Luis Suárez sugere renovação com o Barcelona

Atacante uruguaio tem contrato até o verão de 2021, mas está disposto a entrar em negociações sobre um novo acordo

Luis Suárez estaria disposto a discutir uma extensão de contrato com o . Hoje, o seu vínculo se encerra em julho de 2021.

O atacante uruguaio está no Camp Nou desde 2014 e tem sido uma presença relevante durante todo o seu tempo na Catalunha, formando uma parceria formidável com o companheiro de ataque Lionel Messi.

Suárez está programado para completar 33 anos em janeiro e foi associado a mudanças em outros lugares, à medida que se aproxima dos últimos estágios de sua carreira.

No entanto, não há planos de sua parte para se afastar do Barça tão cedo.

Em vez disso, o sul-americano admitiu que poderia entrar em negociações sobre novos termos com os atuais campeões da .

Suarez disse ao Sport quando questionado sobre o seu futuro: “Estou muito feliz no clube. Eu sempre dei tudo para a causa. As estatísticas e os números me apoiam, acho que estou pronto para a tarefa e, quando se trata de negociações, vamos ver o que acontece”.

Suárez não mostrou sinais de queda de rendimento na campanha 2019-20, com 13 gols registrados em 21 jogos em todas as competições.

Ele marcou 190 no total em 268 partidas e ocupa o quarto lugar na lista dos maiores artilheiros do Barcelona.